Українська
$ 27,87
32,94
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Минздрав обновил зоны карантина: красных стало больше

25 марта, 14:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Желтой пока остается только одна область

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Еще две области стали красными – Николаевская и Черкасская.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 25 марта в красной зоне находятся Киев и 10 областей:

  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.

В желтой зоне карантина по-прежнему остается только Херсонская область. Все остальные регионы – в оранжевой зоне.

В тренде
Умер последний великий писатель-одессит Ефим Ярошевский

Напомним, в Ровно из-за эпидемии коронавируса учеников средней школы переводят на дистанционное обучение.

Реклама

В то же время в Житомирской области, несмотря на красную зону, возобновляют перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин николаевская область Украина Черкасская область красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской области
Задержанный признался в убийстве семилетней Маши в Херсонской областиДругие регионы
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
Причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе: что говорят о вероятном убийце Маши Борисовой
Причастен к изнасилованию мальчика в этом же селе: что говорят о вероятном убийце Маши БорисовойДругие регионы
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поезда
Красные зоны карантина закроют для транспорта? Как будут ходить поездаТранспорт
Изнасилованные опознали, а суд отпустил: в Ровно орудует новый Чикатило?
Изнасилованные опознали, а суд отпустил: в Ровно орудует новый Чикатило?Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять