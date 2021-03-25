Минздрав обновил зоны карантина: красных стало больше

Желтой пока остается только одна область

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. Еще две области стали красными – Николаевская и Черкасская.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Так, по состоянию на 25 марта в красной зоне находятся Киев и 10 областей:

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

В желтой зоне карантина по-прежнему остается только Херсонская область. Все остальные регионы – в оранжевой зоне.

В тренде Умер последний великий писатель-одессит Ефим Ярошевский

Напомним, в Ровно из-за эпидемии коронавируса учеников средней школы переводят на дистанционное обучение.

Реклама

В то же время в Житомирской области, несмотря на красную зону, возобновляют перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама