Миссия невыполнима. Тысячи полтавчан выживают без тепла в декабре

В квартирах жителей одного из районов города – от 11 до 15 градусов

Плюс одиннадцать в комнате – такая температура в квартирах нескольких тысяч полтавчан. Город попытался помочь, но новосозданное предприятие оказалось не лучшим вариантом. Правда, на один день батареи потеплели – когда на предприятии узнали, что едут снимать журналисты.

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Во всех перипетиях разбирались новости "Сегодня".

Во дворе холод, но жители микрорайона во время съемки шутят: "Почти как дома!". Мы провели опрос: у кого же холоднее всего? У одних 14-15, у других 12 градусов.

Победительницей оказалась Валерия Антонова из угловой квартиры на десятом этаже – у нее днем только 11 градусов тепла. Она согревается только при помощи обогревателя и теплой одежды.

"Новый обогреватель пришлось купить, потому что нереально холодно было. Постоянно в одеялах, в пледах, в теплой одежде. Сейчас конечно модно, когда много всего, но не дома", – говорит она.

В соседнем доме тоже стужа. Владимир обогревает жилье кондиционером, но из-за этого образуется конденсат. Из-за лишней влаги в комнате облезли обои, образовался грибок и обвалилась задняя стенка нового шкафа.

"Задней стенки нет, потому что все это сгнило. Немного оббили таким пластиком. Обои отлетели – мы их просто выбросили. Все вон черное, все в грибке. Батарея вот, полностью все отлетело. Короче все насмарку – сделали ремонт, потеряли деньги", – жалуется полтавчанин.

Видео: Сегодня

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И таких порядка десяти многоэтажек. Их когда-то строил турбомеханический завод, расположенный неподалеку.

"Создали строительный кооператив, чтобы построить для своих работников квартиры. Эти квартиры отапливались котельной, которая находилась на турбомеханическом заводе. На данный момент эта котельная не работает", – рассказывает другой житель Валерий Горобец.

Городские власти в этом году нашли инвестора и создали предприятие для отопления микрорайона. Новый тепловой пункт также расположен на территории завода. Фактически это предприятие покупает тепло у областного поставщика и перераспределяет его для домов соседнего микрорайона. Но зайти на территорию невозможно.

Мы попытались связаться с руководителем теплового предприятия, но зря.

Новая компания уже задолжала областному "Полтаватеплоэнерго", у которого покупает тепло, 2,5 млн грн. Кроме того, котельное предприятия, через которое сейчас происходит подача отопления, не рассчитано на дома завода. Поэтому так холодно.

"Если интенсивность потребления тепловой энергии и в декабре будет такой же, как и в предыдущем месяце (а мы понимаем, что декабрь имеет достаточно низкую температуру), мы получим рост задолженности в пределах 3 млн грн", – объясняет представитель "Полтаватеплоэнерго" Александр Цыганок.

Если за три дня котельная не рассчитается за тепло с областным предприятием, оно будут вынуждено перекрыть кран, и дома останутся без отопления вообще. А жители микрорайона уже готовятся перекрывать дорогу.

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Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и в Купянском районе Харьковской области, жители которого вышли на протест из-за отсутствия отопления в квартирах.

Также мы писали, что в ноябре Верховный суд Украины постановил, что украинцы не имеют права по своему усмотрению отключать квартиры от централизованного отопления, чтобы подключить индивидуальное.

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