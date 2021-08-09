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Мистическая Украина. В Черниговской области местным устроили прогулку кладбищем (фото)

9 августа 2021 21:05

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Мистическое мероприятие провели в Сосницкой общине. Экскурсоводы рассказывали о местных домах и ведьмах

На мероприятии собралась почти сотня людей - фото справа. Фото: коллаж "Сегодня"

На мероприятии собралась почти сотня людей - фото справа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сосницкой общине Черниговской области прошло необычное мероприятие. Местным жителям и туристам устроили экскурсию на кладбище.

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Об этом сообщили в пресс-службе общины.

Как прошла прогулка

Так, в ходе экскурсии участников провели по местному кладбищу и рассказали о культовых разрушенных сооружениях, традициях застройки жилья, а также рождения человека на свет. Примечательно, что на мероприятии собралась почти сотня людей.

"Это была пешая экскурсия-прогулка, в которой рассказали о предрассудках, традициях, об интересных людях Сосници и Соснитчины, о ведьмах, о колдунах, о домовых, о злых и добрых духах, о ритуалах и других интересных вещах", — рассказали в местом паблике.

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Экскурсия прошла в формате пешей прогулки. Фото: соцсети

Экскурсия прошла в формате пешей прогулки. Фото: соцсети

Там также добавили, что вскоре экскурсоводы поведут желающих на Митрофановское кладбище. Во время экскурсии им расскажут о выдающихся местных жителях.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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