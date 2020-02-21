"Мне стыдно за своих земляков": глава Полтавского облсовета рассказал о протестах в Новых Санжарах

Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький заявил, что ему стыдно за своих земляков, которые устроили протесты в Новых Санжарах. Об этом сообщает np.pl.ua.

"Мне стыдно за своих земляков. Но частично я их понимаю: если в течение месяца с каждого "утюга" звучали сообщения о смертельном вирусе, то люди напуганы. К тому же образовался своеобразный информационный вакуум между властью и новосанжаровцами. Людям надо было просто объяснить. Образовалась определенная боязнь и паника среди людей. И ее результат мы наблюдали вчера и позавчера. Людям не объяснили, почему эвакуированных везут к ним, в каких условиях их будут принимать и что это не угрожает здоровью жителей Новых Санжар", – сказал Беленький.

Он добавил, что "Новые Санжары" – обычный реабилитационный центр, который находится в пределах населенного пункта.

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"Сказать, что он закрыт и изолирован – я не могу. Но там есть помещение для изоляции, пребывание людей на карантинный период. Просто людям нужно говорить правду. Чем больше мы молчим, тем больше паники. Провокаторы могут сеять сомнение среди людей", – отметил чиновник.

Также, по словам Беленького, в столкновениях могли быть задействованы провокаторы.

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"Когда в стекло автобусов летят камни, то это провокации. Новосанжарци не те люди, чтобы так поступать, не тот менталитет", – заявил он.

Ранее мы писали, что пользователи соцсетей среди протестующих в Новых Санжарах опознали участников других акций протеста – в частности, протестующих "фермеров" из-под Верховной Рады.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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