Молодую женщину застрелили средь бела дня в Виннице

Сегодня, 02:48

Журналистка подчеркнула, что женщину убили в людном месте – рядом с дорогой, жилыми домами и стоянкой такси


Фото: facebook.com/viktoria.mykytuk

Фото: facebook.com/viktoria.mykytuk

Фото: facebook.com/viktoria.mykytuk

Фото: facebook.com/viktoria.mykytuk

 


Во вторник, 21 августа, в Виннице застрелили молодую женщину – неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте. Об этом сообщила журналистка Виктория Никитюк на своей странице в Facebook.

"Убийство, которое произошло сегодня около десяти утра на Привокзальной, шокировало всю Винницу. Буквально за несколько метров от железнодорожных путей и автобусной остановки нашли мертвой 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Известно, что преступник стрелял трижды", – говорится в сообщении.

По словам журналистки, родственники не могут понять мотивов преступника.

"Женщина была порядочная и спокойная, из обычной семьи, богатств не имела, работала бухгалтером. После развода жила с родителями, воспитывала 6-летнюю дочь Варвару, которую на днях мечтала отвести в первый класс", – написала Виктория.

Журналистка подчеркнула, что женщину убили в людном месте – рядом с дорогой, жилыми домами и стоянкой такси. Семья погибшей просит всех неравнодушных о помощи.

"Если Вы что-то видели или слышали, или, может, видео с Вашего регистратора может помочь в расследовании, пожалуйста, свяжитесь с родными нашей землячки. Конфиденциальность они гарантируют. Не будем равнодушными. Вот контакты: 063 024 4218, 093966 8454", – отметила журналистка.

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Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Также мы писали, что в Одессе на улице Академика Вильямса произошла стрельба. Ранения получил 45-летний местный житель.

Ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
стрельба, застрелили
Источник:

"Сегодня"

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