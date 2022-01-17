Мороз не отступает: где в Украине будет холоднее всего

Украинцев предупредили про небольшой снег, а также гололедицу, которая в этот день будет на дорогах

Завтра обещают северо-западный ветер с сильными и штормовыми порывами / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 18 января, будет морозной и со снегом, но так будет не везде. В некоторых областях температура воздуха поднимется до нуля. В остальных регионах стоит ожидать сильный ветер с штормовыми порывами до 15 м/с.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температура воздуха в течение дня опустится до 6 градусов мороза. Теплее будет только на юге, где будет около нуля градусов. Также будет небольшой снег и гололедица на дорогах.

Синоптик прогнозирует северо-западный ветер со штормовыми порывами, которые будут достигать 15-22 м/с, а иногда и сильнее.

В Киеве завтра, 18 января, будет мороз, но не сильный. Днем столбики термометров опустятся до -4 градусов. Также обещают гололедицу, небольшие осадки и северо-западный ветер с сильными и штормовыми порывами до 15 м/с.