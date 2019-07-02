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Мороженные лакомства и регулярный душ: как спасают от жары обитателей Черкасского зоопарка

2 июля, 13:08

У каждого питомца зоопарка летом свои лакомства


Мясное мороженое, душ три раза в день и замороженные фрукты: так в Черкассах спасают от жары обитателей зоопарка. Все это – видели журналисты "Сегодня".

Из-за того, что перегрев может закончиться для животных и птиц смертью, работники всеми силами спасают питомцев. У каждого питомца зоопарка летом свои лакомства. Например, обезьянок тут кормят замороженным компотом с фруктами. Медведей угощают мороженым с добавлением молока. Порция такого лакомства весит почти два килограмма. У хищников – свои вкусности. Вместо сладостей им дают замороженное мясо на кости. А вот птиц, чтобы те не страдали от жары, тут ежедневно купают. Душ три раза в день принимают и местные черепахи, чтобы были живее и лучше ели.

"Животные могут просто перегреться и умереть. А мы хотим, чтобы наши животные жили долго и комфортно", – рассказала заведующая отделом млекопитающих Черкасского городского зоопарка Юлия Ивашук.

Готовить ледяные вкусности и устраивать прохладительные процедуры для животных смотрители зоопарка будут до тех пор, пока жара не спадет.

Напомним, мы уже сообщали, что пятничная жара может убить тысячи людей в Европе. Температура в Западной Европе поднимется до +45 градусов по Цельсию.

Кроме  того, "Сегодня" уже писали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды

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Тег животные, жара, Черкассы, спасение, зоопарк

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