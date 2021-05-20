Мощный ливень уничтожил дорогу в Черкасской области (фото)

Непогода обрушилась на Черкасскую область – ураган изрядно прошелся по городу Смела – фото последствий стихии

Дорогу полностью размыло. Фото: Ольга Косенко, "Сегодня"

В городке Смела Черкасской области бушевал настоящий ураган. После сильного ливня с градом в среду, 19 мая, одна из местных дорог серьезно пострадала.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Косенко, смыло около километра дороги. Асфальт будто перекопали, повсюду глубокие ямы с водой.

Напомним, вчера, 19 мая, непогода бушевала и во Львовской области. Спасатели доставали автомобили из воды, на улицах образовались целые озера.

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Кроме того, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы. Также на днях Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.