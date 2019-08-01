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Мощный пожар охватил свалку в Полтавской области

Сегодня, 23:16

На поверхности огонь потушен, однако под завалами мусора возгорание еще не ликвидировано

Мощный пожар охватил свалку в Полтавской области Другие регионы На поверхности огонь потушен, однако под завалами мусора возгорание еще не ликвидировано

Крупный пожар возник на полтавской городской свалке. Огонь вспыхнул еще накануне вечером и спасатели до сих пор пытаются справиться с ним.

Пожарники уже потушили огонь на поверхности мусорной свалки, но это не значит, что возгорание ликвидировано.

"Сложность тушения в том, что горит на глубине до 20 метров. Поэтому существует риск оползней", – говорит пожарник Эдуард Ямбих.

Мусора много, он очень тяжелый, к тому же к нему подается вода, из-за этого масса отходов может просто обрушиться. Чтобы этого не произошло, пожарные не подходят близко к местам возгорания, а поливают из специальных стволов.

"С помощью этих стволов и автомобилей мы можем подать воду на более дальнее расстояние", – объясняет пожарник Эдуард Ямбих.

Воду подают бесперебойно. Качают из Ворсклы, которая за два километра отсюда.

"Там стоит насосная станция, проложены рукава", – говорит пожарник Алексей Бехтер.

Пожар одновременно гасят три бригады. Из соображений безопасности журналистов близко к месту тушения не подпустили. Еще две команды работают снизу. Ребята заступили на смену с самого утра.

"Общая площадь пожара была около двух гектаров. По состоянию на двенадцать часов дня уже ликвидировано пожар на 0.70 га", – говорит

начальник отдела информации и коммуникации Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Виталий Шкаревский.

Спасатели не берутся прогнозировать, когда удастся полностью потушить мусор. Обычно, говорят, такие пожары могут длиться и по несколько дней. Всего с начала года это одиннадцатый пожар на этой свалке.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке

Напомним, ранее в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Источник: Сегодня

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