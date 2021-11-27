Мощный взрыв в многоэтажке под Николаевом. Из-под завалов достали женщину, еще двух ищут

В Николаевской области спасатели нашли женщину, которую искали после мощного взрыва в жилой многоэтажке. Ее тело без сознания достали из-под разрушенных элементов дома на четвертом этаже.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Что сейчас происходит на месте
Сейчас работники ГСЧС с помощью крана продолжают аварийно-спасательные работы. Они ищут еще двух человек, которые тоже могут быть под завалами.
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Всего на месте работают 116 человек и 27 единиц техники спасатели, кинологи, медики скорой помощи, работники Облгаза и Облэнерго. Если ситуация усугубится, к работе подготовили еще 40 спасателей, экскаватор и кран.
Местные власти пока решают, где временно поселить пострадавших от взрыва.
Коротко о взрыве в доме
- 27 ноября В городе Новая Одесса Николаевской области в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв.
- По предварительной информации, рванул бытовой газ на 5-м этаже. Разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.
- Изначально было трое пострадавших – один с телесными повреждениями, еще двое в состоянии шока. Вскоре женщину без сознания достали из-под завалов.