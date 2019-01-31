Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Мошенники из Харькова выманили у бабушки восемь тысяч долларов: собрала на похороны

31 января, 17:51

Неизвестные представились правоохранителями и сказали, что ее сын попал в ДТП и сбил ребенка

Фото: Нацполиция
Мошенники из Харькова выманили у бабушки восемь тысяч долларов: собрала на похороны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/319/103/5c5319103d54c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/319/103/5c5319103d54c.jpg Другие регионы Неизвестные представились правоохранителями и сказали, что ее сын попал в ДТП и сбил ребенка

Восемь тысяч долларов выманили мошенники у пенсионерки из Винницкой области. Ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями, заявили, что сын сбил на машине 8-летнюю девочку. А чтобы замять дело – нужны деньги. В результате пенсионерка под диктовку написала расписку, вложила туда деньги и отдала незнакомцу. Таковы были условия.

"Это страшно. Прожить 77 лет и попасть в такой круговорот. Собирала баба на похороны, думаю, от детей не быть зависимой, уже собраны, пусть лежат мои эти деньги", – говорит пострадавшая.

Когда сын пришел домой, женщина поняла, что ее обманули. Сразу бросилась к настоящим правоохранителям, написала заявление. Мошенников задержали. Теперь 26-ти и 27-летний жители Харькова теперь могут загреметь в тюрьму на три года. Деньги пенсионерке вернули.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.

Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете– случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент.

Напомним, ранее эксперты называли самые популярные схемы мошенников по краже денег с банковских карт.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, Винница, мошенники, доллары

Вы сейчас просматриваете новость " Мошенники из Харькова выманили у бабушки восемь тысяч долларов: собрала на похороны". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области задержали псевдоволонтеров

30 января, 11:38

Мошенники из Киевской области и РФ пытались присвоить конфискованные таможней товары под видом помощи для ООС

В Виннице спасли умирающую после ДТП бездомную собаку

30 января, 13:04

Биму диагностировали переломы бедра и позвоночника

В Киеве поймали опасную банду валютных аферистов

28 января, 21:48

Кроме основного «заработка», злоумышленники собирались обокрасть квартиру судьи

В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан

21 января, 10:23

Одного из правоохранителей задержали на улице города во время получения денег

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов