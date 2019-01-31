Мошенники из Харькова выманили у бабушки восемь тысяч долларов: собрала на похороны

Неизвестные представились правоохранителями и сказали, что ее сын попал в ДТП и сбил ребенка

Фото: Нацполиция

Мошенники из Харькова выманили у бабушки восемь тысяч долларов: собрала на похороны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/319/103/5c5319103d54c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/319/103/5c5319103d54c.jpg 2019-01-31T17:51:00+02:00 Другие регионы Неизвестные представились правоохранителями и сказали, что ее сын попал в ДТП и сбил ребенка

Восемь тысяч долларов выманили мошенники у пенсионерки из Винницкой области. Ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями, заявили, что сын сбил на машине 8-летнюю девочку. А чтобы замять дело – нужны деньги. В результате пенсионерка под диктовку написала расписку, вложила туда деньги и отдала незнакомцу. Таковы были условия.

"Это страшно. Прожить 77 лет и попасть в такой круговорот. Собирала баба на похороны, думаю, от детей не быть зависимой, уже собраны, пусть лежат мои эти деньги", – говорит пострадавшая.

Когда сын пришел домой, женщина поняла, что ее обманули. Сразу бросилась к настоящим правоохранителям, написала заявление. Мошенников задержали. Теперь 26-ти и 27-летний жители Харькова теперь могут загреметь в тюрьму на три года. Деньги пенсионерке вернули.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как телефонные мошенники вымогают деньги у украинцев и что с этим делать. Главная проблема заключается в том, что украинское законодательство устроено таким образом, что наказать злоумышленников практически нереально – собственно, как и вычислить их.

Также мы писали об относительно новом виде мошенничества в интернете– случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент.

Напомним, ранее эксперты называли самые популярные схемы мошенников по краже денег с банковских карт.

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