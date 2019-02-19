Мошенники под видом бинарных опционов выманивали деньги у украинцев

Злоумышленники предлагали украинцам получение дополнительной пассивной прибыли

Мошенники под видом бинарных опционов выманивали деньги у украинцев 2019-02-19T07:16:00+02:00 Другие регионы Злоумышленники предлагали украинцам получение дополнительной пассивной прибыли

В Украине участились мошеннические схемы, замаскированные под инвестирование в финансовые рынки. Злоумышленники предлагают пользователям быстрый и легкий заработок, а вместо этого – втягивают жертву в долговую кабалу, – передает AIN.UA.

За 2018 год киберполиция пресекла деятельность 18 преступных групп, которые позиционировали свою деятельность как работу различных финансовых проектов. А уже в 2019-м закрыла офис, который позиционировал себя как офис по заработку на бинарных опционах. Под видом участия в онлайн-торгах валютными парами, злоумышленники предлагали украинцам получения дополнительной пассивной прибыли. Для этого необходимо было создать рабочий кабинет на сайте "dax100.org" и сделать взнос – 100 евро.

Когда клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент отказывался и в дальнейшем вкладывать средства в торги, администрация площадки проводила ряд операций, которые приводили к полной потере денег.

Организатором схемы оказался 36-летний житель Черкасс. Штат сотрудников насчитывал 15 менеджеров. Следователи Черкасской полиции по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Работу мошеннического сайта пока приостановлено, злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Ежедневный оборот на всемирном рынке Forex исчисляется миллиардами долларов. Именно это и привлекает внимание мошенников. В 2018 году тысячи граждан как Украины, так и за рубежом, стали жертвами подобных схем.

По приблизительным оценкам, в Украине один мошеннический офис течение месяца приносил около миллиона гривен. Крупнейшие из них – "HQbroker" и "Trade12".

В течение года в Украине киберполиции прекратила деятельность 18 преступных групп. По всем этим фактам начато уголовные производства и продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры похитили со счетов украинцев пять миллионов гривен. Злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и подбирала пароли к компьютерам.

Ранее мы писали, что хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet. Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Также сообщалось, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

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