Муж сотрудницы Академии СБУ заказал убийство супруги: видео

С заказчиком преступления у женщины были споры по алиментам для их ребенка

В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который заказал убийство бывшей жены, с которой он судился из-за выплаты алиментов и места жительства их ребенка.

Как сообщили в СБУ, оперативники спецслужбы получили информацию о том, что житель Кировоградской области подыскивает киллера для убийства бывшей жены, работающей в Академии Службы безопасности. Ее жизнь он оценил в тысячу долларов.

Было решено инсценировать выполнение "заказа" – в Киеве устроили "исчезновение" женщины и обстановки убийства, а потом сообщили "заказчику" о его выполнении.

"Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, а деньги перечислял через банковские платежные системы", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, сотрудники СБУ задержали злоумышленника сразу же после того, как он перечислил "киллеру" последнюю часть денег за выполненную работу.

Было открыто уголовное производство, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по статье "убийство по заказу". Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали об исчезновении матери с дочерью в Киевской области. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района. Позже выяснилось, что исчезновение двух женщин под Киевом оказалось заказным убийством, за которое заплатил бывший муж.

Также сообщалось, что в Донецкой области полиция и сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию: они инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который даже не подозревал, что находится в смертельной опасности.

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