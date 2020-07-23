Мужчина с гранатой угрожает взрывом в Полтаве: что сейчас происходит на месте ЧП (видео)

Местные СМИ пишут, что злоумышленник взял в заложники копа

В Полтаве продолжается спецоперация по задержанию мужчины, который угрожает взорвать гранату.

"Переговоры с подозреваемым в угоне ведут профессионалы. Его требования – избежать уголовной ответственности за преступление", – рассказал спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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По данным полиции, угонщик хочет покинуть место преступления. Полицейские нам сообщили: пока не комментируют информацию о том, что у этого мужчины в заложниках находится полицейский.

Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина начал угрожать работникам полиции взрывом.

А утром 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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