Мужчину разорвало на куски: в Кировоградской области военный грузовик сбил дорожников (видео)

В Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Военный грузовик на большой скорости ехал с Кропивницкого в сторону Умани. Сначала задел каток, а дальше врезался в асфальтоукладчик, где стояли работники. Одного из ремонтников от удара буквально разорвало на куски. Еще один его напарник умер в скорой. Третий – в больнице.

"Он в реанимации лежит, его оперируют. Он под наблюдением врачей. Состояние у него – был в сознании, обратился к нам, а сейчас под наблюдением", – сказала медсестра Ирина Ткаченко.

Водитель грузовика сломал нос. Двое его пассажиров не пострадали. "Сегодня" выяснили, что военные из Винницкой области, куда и направлялись колонной.

Видео: Сегодня

"По показаниям наших сотрудников, проехало перед этим две военные машины. И они проехали с достаточно высокой скоростью. Этот их догонял, видимо, от колонны отстал. Работал светофор, то есть все автомобили стояли в колонне, все видели там две фуры", – пояснила замначальника службы автомобильных дорог в Кировоградской области Жанна Петрович.

В полиции виновным в аварии считают пока водителя военного КамАЗа.

"Однозначно была превышена скорость грузового автомобиля. Водитель находился в шоковом состоянии, по поводу вины ничего не сообщал", – заявил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Нацполиции в Кировоградской области Константин Тарасенко.

Для водителя будут требовать пресечения в виде содержания под стражей. На момент столкновения он был трезв. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса.

Кроме того, в Киеве 25 августа произошло жуткое ДТП – пьяный военный переехал трех девушек, курсанток военного вуза.

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