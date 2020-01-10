Мы – украинцы: этнические турки пронесли свои традиции сквозь века

"Сегодня" подготовили очередной материал из цикла "Мы – украинцы". В этот раз наш рассказ – о турках-месхетинцах, которые мирно живут рядом с украинцами.

Красивая и трудолюбивая невестка – мечта каждой турецко-месхетинской свекрови. А если девушка еще и молчаливая, тогда она – настоящее золото. "Сегодня" в рамках своей этнографической экспедиции побывали в селе Виноградовка Николаевской области, где живут турки-месхетинцы. Там мы узнали, что должен делать настоящий глава семьи, и почему самое большое достоинство женщины – молчание.

Семейство Ибрагима Анварова переехало в Николаевскую область во время погромов, случившихся в советское время в узбекской Фергане. Межэтнический конфликт охватил несколько районов. Дома месхетинцев грабили и жгли. К эвакуации власть приступила после того, как толпа начала захватывать предприятия.

В Украине турки‑месхетинцы поселились около 30 лет назад. В южных украинских степях выходцы из горной Месхетии нашли свой второй дом.

"Здесь были пустые дома, недостроенные", – говорит житель Виноградовки Ибрагим Анваров.

Вместе с домами каждая семья получила по два гектара земли. На них переселенцы устроили овощные хозяйства, держат скот.

"У меня две коровы, два быка, телята", – рассказывает Ибрагим Анваров.

Турки‑месхетинцы гостям искренне рады. Приглашают к традиционному столу – низкому, с топчанами и подушками, как в турецких фильмах. Их в комнату заносят молодые невестки. На пороге должны трижды поклониться.

Они все время молчат и не поднимают глаз.

"Девушки у нас, выходя замуж, определенное время – год-два, а то и больше, не разговаривают, говорят шепотом. Это хорошо, с одной стороны, что никаких скандалов, все нормально, тихо. Но проходит определенное время, и потом начинается", – говорит с улыбкой Ибрагим Анваров.

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Заира, как старшая из невесток – объясняет правила национального этикета.

"Вот я вышла замуж уже четыре года назад, я считаюсь старшей. Вот, другая невестка увидела меня, и тоже показывает свое уважение. Мы это принимаем очень хорошо, очень приятно, нам это нравится", – говорит жительница Виноградовки Заира Ахмедова.

Кроме того, девушки еще полгода после замужества носят определенную свадебную одежду. Снять могут только с разрешения мужа. Это будет означать, что семья ее приняла.

"Это, конечно, красиво, но в то же время неудобно", – говорит одна из невесток.

Хорошая невестка – настоящее счастье для свекрови. Раима Ахмедова своей – не натешится.

"Уважает, варит, куда-то поедет– мне что-то покупает. С уважением живем", – говорит о невестке жительница Виноградовки Раима Ахмедова.

На столе – традиционные для месхетинцев хачапури, брынза, манты, самса и хинкал с мясом.

"Это – хинкал. Не хинкали, а хинкал. На хинкали у грузин тесто идет толще, а это – с тонкого теста", – объясняет Заира Ахмедова.

У турков-месхетинцев всю еду готовит женщина. И только плов – мужских рук дело.

"Там большая кастрюля, его нужно мешать, и это мужская работа – плов готовить", – говорит Заира.

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Муж, как глава семьи, обеспечивает родных, и обязательно дарит подарки.

"Любой подарок, лишь бы подарок был. Или цветы, или золото, или платье", – говорит жительница Виноградовки Таггюль Ильязова.

В Виноградовке не так давно обустроили и мечеть – в бывшем доме отца Ибрагима.

"Дверь здесь всегда открыта – никогда не закрывается", – говорит Ибрагим.

Традиционно в мечети многолюдно во время больших праздников. Во время праздников турки-месхетинцы придерживаются мусульманских традиций.

"Соседям помогаем. Есть одинокие, нуждаются сильно – вот им всем даем", – говорит житель Виноградовки Ибрагим Анваров.

Соседи-украинцы во время своих праздников – тоже ходят в гости не с пустыми руками. Приходят – кто с паской, кто с писанкой, а то и засевать.

"30 лет живем вместе и – никаких трений, притеснений мы не чувствуем. Это же прекрасно, когда люди общаются, делятся традициями", – говорит Ибрагим Анваров.

Ранее "Сегодня" рассказывали о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

Также в рамках цикла "Мы – украинцы" выходили материалы о рецепте счастья гагаузов, о болгарах, живущих в Украине и о поселениях этнических чехов.

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