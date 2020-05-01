"Мы выстоим это время": мэр Черкасс дерзко ответил на угрозы Авакова

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не собирается отступать от своего решения ослабить карантин, возобновив работу целого ряда магазинов и рынков.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 1 мая на его странице в Facebook.

Бондаренко также отреагировал на уголовное производство, которое было возбуждено в отношении него и остальных членов гориспокома за решение отменить объявленные правительством эпидемиологические меры.

"Угрозы в мой адрес, преследование меня и семьи – сколько я себя помню, столько они происходят постоянно. Меня, городского главу, и нашу семью никакими уголовными делами обновленными не запугать. В том числе, от высших должностных лиц нашей страны", – сказал градоначальник.

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Градоначальник считает, что условия, в которых живут украинцы после Революции Достоинства, ставят всех граждан в равные условия – именно поэтому он отменил карантин.

А высокопоставленным чиновникам он посоветовал заниматься не решениями черкасского горисполкома, а нераскрытыми делами – от убийств до угнанных автомобилей.

"Черкасский исполнительный комитет только восстановил справедливость, поскольку ничем не отличается большой строительный гипермаркет от маленького магазина строительных товаров. Гражданин Украины имеет право выбора и он, следуя тем или иным санитарным нормам, должен посещать тот или иной магазин", – отметил политик.

Бондаренко также призвал "подумать об Украине", поскольку карантин может полностью разрушить экономику страны.

"А угрожать уголовными делами законно избранному градоначальнику? Вы знаете, плюс одно уголовное дело, плюс две, плюс три – мы это уже проходили. И мы выстоим это время", – резюмировал мэр, поблагодарив черкащан за поддержку.

Напомним, что накануне в Черкассах разрешили вновь работать непродовольственным магазинам, мастерским, парикмахерским, рынкам, ярмаркам, летним террасам заведений, спортивным площадкам, паркам, скверам и заведениям на их территории.

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Это вызвало резкую реакция правительства. В частности, глава МВД Арсен Аваков пригрозил открыть уголовное дело в отношении городского исполкома Черкасс, а министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что это может привести к катастрофическим последствиям.

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