На админгранице с Крымом начали возводить КПВВ Каланчак и Чонгар

Строительство двух КПВВ началось 20 сентября / Фото: Facebook

В Херсонской области на административной границе с оккупированным Крымом началось строительство новых контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) – "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом в своем Facebook сообщил кандидат на должность главы Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Вчера правительство технократов на своем заседании поддержал предложение министра инфраструктуры Владислава Криклия и принял важное решение о передаче функций заказчика по строительству КПВВ от предприятия "Укринтеравтосервис" к "Укрзализныце", – написал он.

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По его словам, уже 20 сентября "были начаты работы на объектах для своевременного и качественного выполнения заданий президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября".

"На будущей неделе, во время рабочего визита Министра инфраструктуры в Херсонскую область, среди других важных вопросов приоритетного развития транспортной инфраструктуры региона запланировано посетить КПВВ и провести совещание по фактическим срокам завершение строительства", – добавил Гусев.

Напомним, в прошлом году, 1 октября 2018 года, было принято решение о том, что КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом будут построены "с нуля".

Также мы писали о том, что эти КПВВ временно приостановили свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", где произошла масштабная утечка опасных веществ.

Сайт "Сегодня" также писал, что на въезде в Крым оккупанты создают искусственные очереди – при въезде на полуостров у контрольно-пропускного пункта "Чонгар" они умышленно затягивали оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было.

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