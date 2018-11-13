На арсенале под Ичней обнаружили беспилотник

Сегодня, 21:16

БПЛА передали в СБУ, а по факту обнаружения начали следственные действия

Facebook/Генштаб ВСУ
Facebook/Генштаб ВСУ

На технической территории арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области обнаружили беспилотник. БПЛА передали сотрудникам Службы безопасности Украины, а по факту обнаружения беспилотного летательного аппарата продолжаются следственные действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов, что в городе Ичня выявлено квадрокоптер "Фантом", – говорится в сообщении.

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Указано, что БПЛА обнаружили на земле возле одного из хранилищ арсенала. В результате предварительного осмотра беспилотника на нем не обнаружили никаких повреждений. БПЛА передали СБУ, а по факту его обнаружения начали следственные действия.

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"Подчеркиваем, что любые БПЛА над военными частями и местами воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или взбитые без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица – задерживаться и привлекаться к ответственности согласно законодательству Украины", – напомнили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ Ични начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы.

Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.
СБУ, арсенал, беспилотник, бпла, Ичня
Источник:

"Сегодня"

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