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На автозаправке под Житомиром в драке пострадал нардеп – СМИ

6 июня, 21:52

Елена Вус Елена Вус

Пострадавшим оказался народный депутат от политической партии «Слуга народа» Юрий Заславский

Поздно вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны Житомирского района, где несколько лет назад нашли окровавленное тело мужчины, произошла драка между двумя мужчинами.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на собственные источники.

Во время драки один из ее участников потерял сознание и упал на землю. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.

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По информации издания, пострадавшим оказался народный депутат от политической партии "Слуга народа" Юрий Заславский. Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

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Официальный комментарий в пресс-службе ГУНП в Житомирской области на момент публикации заметки получить не удалось.

Как сообщалось, народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым с огнестрельным ранением в его офисе. Об этой трагедии в Сети сообщил один из коллег погибшего – нардеп Илья Кива, а позже информацию подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В свою очередь народный депутат из группы "Доверие" в Верховной Раде Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством отвергает.

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Житомир драка нардеп автозаправка слуга народа

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