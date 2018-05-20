На АЗС в Кропивницком прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Кропивницком два работника автозаправочной станции пострадали в результате взрыва газового баллона микроавтобуса. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 19 мая.

"Во время заправки на автозаправке Укрэнерго случился разрыв газового баллона без дальнейшего горения на микроавтобусе БАЗ-2215. В результате происшествия травмированы двое работников газовой заправки", – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Спасатели отбуксировали автобус на безопасное расстояние.

Обстоятельства и причину взрыва выясняют специалисты.

Также мы писали, что на АЗС в Сумской области взорвался автомобиль. Пострадал заправщик – его госпитализировали в тяжёлом состоянии, – а также двое клиентов автозаправочной станции, которые стояли неподалеку: они обратились к медикам с легкими травмами.

Водитель машины уцелел, так как он на время обслуживания вышел из авто. По предварительным данным правоохранителей, взрыв произошел из-за неисправной газовой установки автомобиля.

А 11 июля 2017 года автомобиль Daewoo Lanos врезался в газовый модуль на автозаправочной станции, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент произошел на 64 км автодороги Ковель-Киев возле села Загальцы Бородянского района. Водитель Daewoo столкнулся с газовым модулем на АЗС, в результате взорвалась емкость с газом с последующим горением.