На черкасских пляжах запретили купание из-за кишечной палочки, концентрация которой в воде превышает норму в несколько раз. Спасатели на пляжах через громкоговорители и таблички предупреждают отдыхающих об опасности купания в Днепре.

"По пляжу Сосновский при норме 5 показало 6, а показатель по пляжу Казбетский показал около 10", – сообщил директор коммунального предприятия "Дирекция парков" Владимир Стойко.

Также в дирекции утверждают, что загрязнять Днепр могут предприятия и частные домовладения, которые незаконно врезаются в системы канализации и сбрасывают в воду отходы.

Между тем, несмотря на запрет купания, отдыхающих в воде – немало. Так, жители Черкасс, которые искупались в Днепре, говорят, что о запрете слышали, но палочки не боятся.

"Уже не перший раз тут, потому не боимся, у нас иммунитет хороший. Потому не волнуемся. – А знаете, чем опасна кишечная палочка? – Да, конечно. – Чем? – Та можно отравиться сильно", – признался черкасчанин Евгений Вороной.

В свою очередь, гостья из Харькова со своим сыном также не отказались освежиться.

"Мы купаемся уже четвертый день, все в порядке пока. – Не боитесь? – Волков боятся – в лес не ходить", – сказала харьковчанка Татьяна Романюк.

По ее словам, главная мера безопасности – не глотать воду. И врачи подтверждают, что это правило – главное, чтобы избежать отравлений.

"Главное не пить эту воду, не нужно ею полоскать горло, мыть голову. Могут быть и поносы, может быть рвота и температура", – объяснила Галина Мальник, заведующая гастроэнтерологического отделения городской больницы Черкасс.

Особенно эта опасность грозит детям, и потому некоторые жители города решили не рисковать.

"Мы не купаемся. – Почему? – Потому что нам уже сообщили, что тут есть кишечная палочка, я теперь ни-ни", – призналась черкасчанка Ирина Черныш.

Если вы решили рискнуть, и вода все же попала в рот, специалисты советуют сразу же выпить что-нибудь кислое. Такой среды кишечная палочка не выдерживает. Кроме того, каждый раз после пляжа стоит не забывать принять душ.

Напомним, ранее Минздрав выложил список всех украинских пляжей, где купание не рекомендуется из-за микробного загрязнения: в него попали 154 места отдыха во всех регионах страны.

Также стоит напомнить о том, как журналисты "Сегодня" в разгар курортного сезона побывали в Бердянске и выяснили особенности бюджетного отпуска в Запорожской области, который пользуется довольно высоким спросом среди туристов.

Также стоит напомнить о том, как в Бердянске люди пожаловались на отдых, испорченный водорослями. Тонны растений прибило к берегу, и отдыхающие не могли ни поплавать из-за обилия водорослей, ни посидеть на пляже из-за смрада гниющих растений.