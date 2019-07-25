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На Чернигове на взятках погорел чиновник Гоструда

25 июля, 08:34

Чиновник вымогал деньги у предпринимателей

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного государственного инспектора Управления Гоструда в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток от частных предпринимателей. За эти деньги он обещал не вносить в акты проверок выявленные нарушения в сфере трудового законодательства и не принимать меры соответствующего правового реагирования. Задержали инспектора в областном центре при получении от руководителя местной коммерческой структуры 5000 гривен – очередной части взятки.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, чиновник, Чернигов, разоблачение, Гоструда

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