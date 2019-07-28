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На дне озера в Кировоградской области обнаружили страшную находку

28 июля, 16:29

Спасатели достали из пруда в селе Глодоси тело 11-летнего ребенка

Фото: Pixabay

Не успела Кировоградская область отойти от жестокого убийства 16-летней Дианы Хриненко, как здесь погиб еще один ребенок.

Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, 27 июля в водоеме в Новоукраинском районе обнаружили тело 11-летнего мальчика.

"27 июля в 20:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что нужна помощь по поиску пропавшего ребенка, который возможно утонул в пруду села Глодоси Новоукраинского района. Спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части города Новоукраинка достали тело мальчика из водоема. Им оказался местный житель 2008 года рождения", – заявили в ГСЧС.

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, в прошлом месяце в Киевской области в пруду утонул шестилетний мальчик. Вместе с 11-летним братом они с разрешения родителей отправились порыбачить на местный пруд, ребенок но поскользнулся на крутом берегу водоема и упал в воду. Спасти его не успели.

Кроме того, сообщалось о похожей трагедии, которая случилась на прошлой неделе в курортном поселке Кирилловка, где отдыхавший с бабушкой трехлетний ребенок утонул на надувной горке.


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Тег утопленник, ребенок, мальчик, озеро, кировоградская область

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