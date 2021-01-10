Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На газопроводе под Лубнами устранили факельное горение газа

10 января, 10:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Жертв и пострадавших нет

Факельное горение под Лубнами Полтавской области, где произошел взрыв, уже не наблюдается.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Жертв и пострадавших нет. Вследствие отключения ГРС "Вишневое" прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района:

  • Лазорки;
  • Новооржицкое;
  • Райозеро;
  • Тарасенково;
  • Вишневое;
  • Яблочное;
  • Воронинцы;
  • Черевки;
  • Хорошки;
  • Новое;
  • Загребельное;
  • Тимки;
  • Пилиповичи;
  • Несено-Иржавец;
  • Полуниевка;
  • Казачье.

"Метеорологическим отделением АРЗ СП с целью выявления в воздухе опасных веществ в населенных пунктах (с. Халепцы, с. Калайдинцы, с. Лушники, с. Клепачи) проводились замеры воздуха с помощью газоанализаторов", – добавили в ГСЧС.

В тренде
Взрыв на газопроводе под Лубнами: около 3,5 тысячи человек остались без газа

Превышение ПДК опасных веществ не обнаружено. К проведению работ по восстановлению газоснабжения привлечены 21 человек и 4 единицы техники. Всего к работам привлечены 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС – 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Реклама

Напомним, из-за разгерметизации и взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области под Лубнами отключили ГРС "Вишневое", вследствие чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

Взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в 15:53. Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

взрыв лубны Полтавская область пожар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новогоднее обращение Зеленского: полное видео
Новогоднее обращение Зеленского: полное видеоПолитика
На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводе
На Полтавщине под Лубнами прогремел мощный взрыв на газопроводеУкраина
Заставили мужчину голым отжиматься и избили: в Николаевской области копов осудят за пытки
Заставили мужчину голым отжиматься и избили: в Николаевской области копов осудят за пыткиДругие регионы
Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)
Праздник закончился: в Черкасской области рухнула главная елка города (фото)Другие регионы
"По карапузу каждый год": в Хмельницкой области женщина родила 18-го ребенкаДругие регионы
В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)
В Полтавской области снова протестуют: трасса Киев – Харьков перекрыта (фото и видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять