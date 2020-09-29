На Херсонскую область обрушилась непогода: без газа остались более 900 домов

Из-за непогоды в поселке Великая Александровка Херсонской области без газа остались 903 дома, еще 239 частных домов повреждены.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, непогода накрыла поселок еще 27 сентября, однако последствия до сих пор устраняют. Местные жители собственными силами и средствами восстановили 40 из 239 поврежденных жилых домов.

Кроме того, сейчас специалисты продолжают ремонт местной газовой сети, так как без газоснабжения остались 903 абонента.

Всего спасатели убрали 131 поваленное дерево (осталось убрать еще 20) и три электроопоры. К счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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Ранее мы сообщали, что в Украине без света остались десятки населенных пунктов.

Также напомним, в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

А в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются: улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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