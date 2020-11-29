Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генератор

Из-за трагедии в больнице Львовской области, где из-за отключения электроснабжения умерли двое пациентов, находившиеся на ИВЛ, в больницах по всей стране будут проведены проверки оборудования.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране", – сообщил он.

В свою очередь, глава Львовской ОГА Максим Козицкий инициирует увольнение председателя Жолковской РГА после смерти в реанимации.

"Инициирую представление об увольнении председателя Жолковской РГА, а перед Жолковским районным советом инициирует увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения ЛОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жолковской ЦРБ.", – заявил Козицкий в Фейсбуке.

Председатель Львовской облгосадминистрации отметил, что в больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света.

"Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения почему-то находился в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети", – добавил он.

По словам Козицкого, руководство медучреждения пояснило, что генератор не задействован к реанимационному отделению, поскольку в нем не было необходимости. Больницу заверили, что свет починят в течение 20 мин.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также прокомментировал инцидент в больнице Жолквы.

"Эта ситуация стоила двух человеческих жизней. Это недопустимо и такое не должно повториться. Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", – сообщил он изданию "УП".

Напомним, 28 ноября в Жолкве на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы умерли два человека, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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