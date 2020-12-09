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На месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп: новые подробности

9 декабря, 12:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На данный момент специалисты устанавливают причины возгорания

В Полтаве спасатели локализовали пожар в здании кинотеатра, однако дом до сих пор тлеет. Несколько этажей выгорело дотла, а над центральной частью здания обвалилась крыша.

Кроме того, по предварительным данным, в пожаре погиб мужчина. Его личность пока неизвестна. "Сегодня" продолжают следить за ситуацией.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Известно, что возгорание произошло в пристройке, в помещении кафе. В четыре утра там сработала сигнализация и по вызову приехала служба охраны.

"Представитель приехал на место происшествия, но видимых признаков пожара не было, он подошел к зданию. Там площадка пристроена к кинотеатру. Подошел, прислушался, в этот момент что-то треснуло. Он понял, что там скорее всего что-то горит и именно в этот момент пожар начал набирать больших оборотов, видимо был в закрытом помещении, пошел доступ кислорода и он пошел по конструкциям деревянным", – рассказала "Сегодня" начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Огонь распространялся очень быстро. Буквально за пять минут пламя перекинулось с пристройки на основную часть.

На данный момент специалисты устанавливают причины пожара. Убытки смогут посчитать, когда возгорание будет полностью ликвидировано.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Кроме того, по данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство. Известно, что неподалеку вероятного места возгорания есть камеры, которые будут проверять.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Само помещение историческое. Здесь когда-то было здание дворянского собрания, затем кинотеатр, а сейчас его сдают в аренду. Здесь же расположен ночной клуб с караоке, ресторан, кафе, несколько магазинов и офисов. А несколько лет назад в помещение пристроили кафе.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Отметим, местные жители активно против этого протестовали. Одна из пристроек была признана незаконной. Арендатор и вероятно владелец незаконной пристройки Александр Калуцкий недавно стал депутатом городского совета. Его заведения сегодня выгорели полностью.

К тому же, срок аренды различных частей здания истек еще в прошлом году, но заведения продолжали работать. По состоянию на сентябрь этого года крупнейший арендатор задолжал городу три миллиона за пользование помещениями.

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Фото: Елена Орлова, "Сегодня"

Также напомним, под Одессой ночью сгорела база отдыха.

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Полтава кафе кинотеатры пристройка пожар
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