На месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп: новые подробности

В Полтаве спасатели локализовали пожар в здании кинотеатра, однако дом до сих пор тлеет. Несколько этажей выгорело дотла, а над центральной частью здания обвалилась крыша.
Кроме того, по предварительным данным, в пожаре погиб мужчина. Его личность пока неизвестна. "Сегодня" продолжают следить за ситуацией.
Известно, что возгорание произошло в пристройке, в помещении кафе. В четыре утра там сработала сигнализация и по вызову приехала служба охраны.
"Представитель приехал на место происшествия, но видимых признаков пожара не было, он подошел к зданию. Там площадка пристроена к кинотеатру. Подошел, прислушался, в этот момент что-то треснуло. Он понял, что там скорее всего что-то горит и именно в этот момент пожар начал набирать больших оборотов, видимо был в закрытом помещении, пошел доступ кислорода и он пошел по конструкциям деревянным", – рассказала "Сегодня" начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.
Огонь распространялся очень быстро. Буквально за пять минут пламя перекинулось с пристройки на основную часть.
На данный момент специалисты устанавливают причины пожара. Убытки смогут посчитать, когда возгорание будет полностью ликвидировано.
Кроме того, по данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство. Известно, что неподалеку вероятного места возгорания есть камеры, которые будут проверять.
Само помещение историческое. Здесь когда-то было здание дворянского собрания, затем кинотеатр, а сейчас его сдают в аренду. Здесь же расположен ночной клуб с караоке, ресторан, кафе, несколько магазинов и офисов. А несколько лет назад в помещение пристроили кафе.
Отметим, местные жители активно против этого протестовали. Одна из пристроек была признана незаконной. Арендатор и вероятно владелец незаконной пристройки Александр Калуцкий недавно стал депутатом городского совета. Его заведения сегодня выгорели полностью.
К тому же, срок аренды различных частей здания истек еще в прошлом году, но заведения продолжали работать. По состоянию на сентябрь этого года крупнейший арендатор задолжал городу три миллиона за пользование помещениями.
Также напомним, под Одессой ночью сгорела база отдыха.
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