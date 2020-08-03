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На популярном среди украинцев курорте зафиксировали вспышку коронавируса

3 августа, 21:12

Елена Вус Елена Вус

Заболели гости из Ивано-Франковска

В Железном Порту, где не так давно тотально проверяли на коронавирус все базы отдыха, у отдыхающих из Ивано-Франковска обнаружен COVID-19.

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Как сообщают Новости Херсона, по информации областного лабораторного центра, сначала к медикам с признаками заболевания ОРВИ обратился мужчина 50-ти лет. После проведения ПЦР-исследования, у мужчины выявили коронавирусное заболевание. Состояние его здоровья не тяжелое, он находится на лечении в стационаре больницы.

На следующий день коронавирус был обнаружен у женщины, также прибывшей из Ивано-Франковска. Ее состояние тяжелое, диагностировано воспаление легких.

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Отмечается, что сложность ситуации состоит в том, что сразу после приезда заболевший мужчина успел побывать на концерте, где было большое количество людей.

Напомним, что на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Украине превысило 73 тысячи. Но к концу августа общее количество больных может достичь 110-115 тысяч. Такой прогноз в своем отчете дали украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского".

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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