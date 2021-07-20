На Ровенщине комбайн в поле переехал мальчика

Дедушка взял с собой внука в поле. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ровенскую областную детскую больницу госпитализировали 7-летнего мальчика, который в поле попал под зерноуборочный комбайн. Как рассказали "Сегодня" в отделе коммуникации управления Нацполиции Ровенской области, техникой в момент несчастного случая руководил дедушка.
61-летний мужчина из села Верховск Ровенского района помогал своей односельчанке собирать урожай комбайном "Нива". На поле взял с собой 7-летнего внука. Мальчик попытался выскочить на лестницу комбайна, но был обут в резиновые тапочки. Ребенок поскользнулся, не удержался, упал и попал под заднее колесо комбайна.
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На место происшествия вызвали скорую помощь. Мальчик жаловался на боль в животе. Предварительный диагноз – закрытая тупая травма живота и подозрение на перелом костей таза.
Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации события.
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