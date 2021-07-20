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На Ровенщине комбайн в поле переехал мальчика

20 июля 2021 17:47

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Предварительный диагноз у ребенка – закрытая тупая травма живота и подозрение на перелом костей таза

Дедушка взял с собой внука в поле. Фото: коллаж "Сегодня"

Дедушка взял с собой внука в поле. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенскую областную детскую больницу госпитализировали 7-летнего мальчика, который в поле попал под зерноуборочный комбайн. Как рассказали "Сегодня" в отделе коммуникации управления Нацполиции Ровенской области, техникой в ​​момент несчастного случая руководил дедушка.

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61-летний мужчина из села Верховск Ровенского района помогал своей односельчанке собирать урожай комбайном "Нива". На поле взял с собой 7-летнего внука. Мальчик попытался выскочить на лестницу комбайна, но был обут в резиновые тапочки. Ребенок поскользнулся, не удержался, упал и попал под заднее колесо комбайна.

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На место происшествия вызвали скорую помощь. Мальчик жаловался на боль в животе. Предварительный диагноз – закрытая тупая травма живота и подозрение на перелом костей таза.

Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации события.

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Ранее мы писали, что под Одессой утонул мужчина, его ребенок тоже найден мертвым.

Напомним, на Азовском море, в Кирилловке, ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

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