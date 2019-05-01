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На Ровенской АЭС после пожара заработал третий энергоблок

1 мая, 14:14

Сейчас на станции работают все три блока

Фото: пресс-служба Ровенской АЭС
Фото: пресс-служба Ровенской АЭС.

После пожара на Ровенской атомной электростанции третий энергоблок подключили к сети. Об этом говорится на сайте Ровенской АЭС.

Так, сейчас в работе находятся три блока станции.

"Энергоблок № 3 РАЭС включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. В настоящее время проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом. В работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что сейчас на втором энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительного ремонт.

"Проводятся пусковые операции. Все работы выполняются согласно графику. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было", – пишут представители Ровенской АЭС.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение третьего блока.

После возгорания на Ровенской АЭС была создана комиссия по расследованию причин инцидента. Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что радиационная обстановка на объекте осталась без изменений.

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Тег пожар, АЭС, поломка, включение, трансформатор, Ровенская АЭС

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