На Ровенской АЭС после пожара заработал третий энергоблок
Сейчас на станции работают все три блока
После пожара на Ровенской атомной электростанции третий энергоблок подключили к сети. Об этом говорится на сайте Ровенской АЭС.
Так, сейчас в работе находятся три блока станции.
"Энергоблок № 3 РАЭС включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля. В настоящее время проводится постепенное повышение мощности блока в соответствии с Регламентом. В работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что сейчас на втором энергоблоке продолжается капитальный планово-предупредительного ремонт.
"Проводятся пусковые операции. Все работы выполняются согласно графику. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было", – пишут представители Ровенской АЭС.
Напомним, в понедельник, 29 апреля, на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. В 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение третьего блока.
После возгорания на Ровенской АЭС была создана комиссия по расследованию причин инцидента. Установлено, что пожар начался в результате короткого замыкания. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что радиационная обстановка на объекте осталась без изменений.
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