На севере Украины ветеран АТО высадил экзотическое "адамово дерево"
Житель Чернигова решил доказать, что необычное растение приживется на его малой родине
Житель Чернигова рискнул высадить экзотическое растение – павловнию – в широтах, где его еще не было.
Эти деревья отличаются тем, что стремительно растут и невероятно красиво цветут. Растение павловнии называют "адамовым деревом", его родина – Дальний Восток и в Юго-Восточная Азия.
В Украине до сих пор это дерево приживалось только на юге Крыма – если посадить его немного севернее, зимой оно замерзнет.
Однако житель Чернигова Павел Славинский решил опровергнуть этот факт и сейчас бережно ухаживает за саженцами в своей теплице.
"Павловнию можно четыре раза срезать под самый корень, и она начинает расти из того же корня. То есть, если один раз засадил такими деревьями поле, то лет так на 50 ты обеспечен древесиной", – рассказал мужчина.
При этом древесина павлонии легкая и мягкая – из нее делают мебель, лыжи и сноуборды, и даже музыкальные инструменты. Вырастить дерево из семечка – дело непростое, но если все же удастся, то за 10 лет оно может достичь высоты в 30 метров, а диаметр у корней достигнет 40 сантиметров.
"Очень много семян пропало из-за того, что я не имел опыта выращивания после посадки в соты. Очень много саженцев погибло. Но это опыт, который я получил", – вспомнил Павел Славинский.
Его жена призналась, что ей очень нравится увлечение мужа, особенно название дерева – павловния, – которое напоминает имя супруга.
"Они вырастают гигантами и невероятно красиво цветут. По крайней мере, мы так видели, мне так показывали. Лично я очень жду, чтобы они так зацвели шикарно и шедеврально. Это символично, что именно Павел их выращивает", – рассказала Ирина Славинская.
Три года назад Павел вернулся с Донбасса, где защищал страну, а теперь нашел себя в таком экзотическом деле.
"Знаете, ребята приходят очень раздраженные после войны, и мне нравится то, что они находят себе мирное занятие", – говорит сестра Павла Оксана Славинская.
Ждать первой прибыли от этого дела придется восемь-девять лет, когда деревья можно будет срезать. Но для цели, которой человек увлечен, это не срок, уверен мужчина.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.
Ранее эксперт в комментарии "Сегодня" подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах.
Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:
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