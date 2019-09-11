В Калиновке на складах Минобороны снова произошли взрывы

По сообщениям военных, в результате инцидента обошлось без пострадавших

Взрывы в Калиновке / Фото: AFP

На военных складах в Калиновке, Винницкой области, произошло четыре взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших, передает сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", – заявил представитель Минобороны Александр Мотузянык.

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Напомним, 26 сентября 2018 года на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка Винницкой области произошли взрывы на складах боеприпасов и оружия. Три дня снаряды "Смерчей", "Градов" и "Ураганов" разлетались на десятки километров.

По данным ГСЧС, на период бедствия из Калиновки были эвакуированы 30 тысяч человек. Убытки, понесенные государством, оценивают минимум в 20 миллиардов гривен. Территории вокруг арсенала – в 30 километров – спустя год после взрывов, не были разминировали. Разбросанные снаряды в этих лесах находят до сих пор.

При этом склады берегут от постороннего глаза и говорят, что за это время меры безопасности стали более серьезными. Три тысяч тонн снарядов перевезли в закрытые хранилища. Кроме того, усилили и охрану части: установили камеры наблюдения, магнитные рамки и закупили новую пожарную технику.

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