Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

В Калиновке на складах Минобороны снова произошли взрывы

11 сентября, 13:15

По сообщениям военных, в результате инцидента обошлось без пострадавших

Взрывы в Калиновке

Взрывы в Калиновке / Фото: AFP

На военных складах в Калиновке, Винницкой области, произошло четыре взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших, передает сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы", – заявил представитель Минобороны Александр Мотузянык.

Реклама

Напомним, 26 сентября 2018 года на складе артиллерийского вооружения недалеко от города Калиновка Винницкой области произошли взрывы на складах боеприпасов и оружия. Три дня снаряды "Смерчей", "Градов" и "Ураганов" разлетались на десятки километров.

По данным ГСЧС, на период бедствия из Калиновки были эвакуированы 30 тысяч человек. Убытки, понесенные государством, оценивают минимум в 20 миллиардов гривен. Территории вокруг арсенала – в 30 километров – спустя год после взрывов, не были разминировали. Разбросанные снаряды в этих лесах находят до сих пор.

При этом склады берегут от постороннего глаза и говорят, что за это время меры безопасности стали более серьезными. Три тысяч тонн снарядов перевезли в закрытые хранилища. Кроме того, усилили и охрану части: установили камеры наблюдения, магнитные рамки и закупили новую пожарную технику.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Минобороны арсенал Калиновка взрывы в Калиновке

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещей
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещейДругие регионы
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько сел
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько селДругие регионы
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
Винницкий педофил не выдержал обвинений
Винницкий педофил не выдержал обвиненийДругие регионы

Новости партнеров

Loading...