На Чернобыльской АЭС создадут мурал

Огромный рисунок появится на стене машинного зала

В Чернобыльской АЭС появится мурал. Фото: Facebook

На Чернобыльской АЭС создадут мурал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4b3/a1e/5ca4b3a1e8b2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4b3/a1e/5ca4b3a1e8b2c.jpg 2019-04-03T16:35:00+03:00 Другие регионы Огромный рисунок появится на стене машинного зала

На стене машинного зала на территории Чернобыльской атомной электростанции появится мурал. Соответствующий конкурс объявили на сайте государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

Победителя будет определять экспертное жюри с учетом голосования на Facebook-странице Чернобыльской АЭС. Задачей конкурса является разработка проекта мурала, в состав которого входит цветной эскиз, название проекта, концепция и краткое описание.

Рисунок должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 метра. Количество работ от одного участника не ограничено. Победителю конкурса обещана награда – эксклюзивная двухдневная персональная экскурсия на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежное вознаграждение.

Мурал будет размещен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС, его будут ежедневно видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Напомним, ранее в сети появилось видео о том, как бы выглядел город Припять, построенный для энергетиков Чернобыльской АЭС, если бы катастрофы не произошло.

Также мы писали о том, что не так давно на ЧАЭС начали проводить экскурсии. Журналисты "Сегодня" выяснили, сколько стоит такой тур и насколько он безопасен.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " На Чернобыльской АЭС создадут мурал". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.