На стройке в Умани погиб несовершеннолетний

В Черкасской области, на строительстве многоэтажки в Умани, произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. Как сообщает местное издание "Про все", инцидент случился в районе улицы Пушкина.
По словам спикера областного управления Нацполиции Дмитрия Грищенко, после получения информации об инциденте на место происшествия выехали следователи.
Было открыто уголовное производство, в ходе которого выяснится, работал ли несовершеннолетний на этой стройке и в каких обстоятельствах произошла трагедия.
Напомним, что ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.
Также сообщалось, что в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.
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