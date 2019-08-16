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На стройке в Умани погиб несовершеннолетний

Сегодня, 18:18

Трагедия произошла, по предварительным данным, в результате несчастного случая

/ Фото: Pixabay

В Черкасской области, на строительстве многоэтажки в Умани, произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. Как сообщает местное издание "Про все", инцидент случился в районе улицы Пушкина.

По словам спикера областного управления Нацполиции Дмитрия Грищенко, после получения информации об инциденте на место происшествия выехали следователи.

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Было открыто уголовное производство, в ходе которого выяснится, работал ли несовершеннолетний на этой стройке и в каких обстоятельствах произошла трагедия.

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Напомним, что ранее на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

Также сообщалось, что в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

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