На Сумщине подростки сбежали из дома из-за телефона (видео)

Камеры видеонаблюдения засекли беглецов на выезде из города

В Сумской области полицейские с волонтерами искали двух подростков. Они сбежали из дома на отцовской машине, которой даже не умели управлять.

Автомобиль нашли в поле

Автомобиль, на котором уезжали дети, нашли впоследствии в поле. Самих беглецов увидели в Харькове на железнодорожном вокзале у входа в метро.

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Почти трое суток Артем и Витя скитались по соседней области.

"Я разбил свой телефон и скрыл это от мамы с папой. Я думал, что получу", – рассказывает 15-летний Артем.

План побега Артем придумал сам, а еще и 10-летнего Витю втянул.

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"Я Вите сказал, что мне не нравится в этой семье. Потом мы дождались ночи и через окно скрылись. Из гаража мы выехали на машине", – добавляет Артем.

Беглецов заметили камеры

Камеры видеонаблюдения засекли беглецов на выезде из города в направлении соседней Харьковской области.

"Несмотря на свой юный возраст, на автомобиле парни доехали из города Тростянец в город Богодухов. Там они и бросили этот автомобиль", – рассказывает инспектор ювенальной превенции управления Нацполиции Сумской области.

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Оставили парни авто из-за того, что они застряли на обочине. Два дня ребята просидели в машине, а когда проголодались, то взяли наличные в авто и пошли в магазин. Далее они добирались автостопом.

Нашли беглецов в Харькове на железнодорожном вокзале. Почти в 140 километрах от дома.

Впоследствии с детьми будут работать психологи и социальные работники, чтобы такого больше не произошло.

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