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В Сумской области разоблачили педофила: набросился на ребенка в подъезде (фото)

7 июня, 19:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

7-летнему мальчику удалось сбежать и рассказать об инциденте папе, тот задержал злоумышленника и вызвал полицию

Как защитить детей от педофилов

Как защитить детей от педофилов / Фото: Depositphotos

В воскресенье, 7 июня, в Сумской области 28-летний мужчина напал на 7-летнего мальчика – хотел изнасиловать ребенка.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

По данным следствия, 28-летний ранее судимый мужчина зашел в подъезд многоквартирного жилого дома и стал приставать к 7-летнему мальчику. Он закрыл рукой ребенку рот и пытался снять штаны. Мальчику удалось вырваться и убежать от злоумышленника.

Несмотря на то, что ребенок испугался, мальчик рассказал об инциденте папе, который сразу задержал преступника и передал правоохранителям

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Департамент уголовного розыска

Фото: Департамент уголовного розыска

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области 52-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании подростка, ему уже сообщили о подозрении.

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