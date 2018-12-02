На трассе Киев – Чоп на высокой скорости перевернулось Audi с детьми

На 40-м километре Житомирской трассы (Киев – Чоп) автомобиль Audi с регистрацией Черкасской области на высокой скорости слетел с дороги и опрокинулся, сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель автомобиля Audi регистрации черкасской области вылетел с дороги допустил опрокидывание автомобиля на крышу. Лишь чудом обошлось без тяжёлых травм. В салоне автомобиля было трое взрослых и двое детей", – отмечено в сообщении.

Ранее мы писали, что в Житомирской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два грузовых автомобиля. Погиб водитель одного из них. Как выяснилось, водитель "Volvo FL" не справился с управлением, и автомобиль врезался в другой грузовик "Volvo SH12" с полуприцепом, который находился на обочине дороги.

Также жуткая авария произошла на трассе Киев-Чоп недалеко от Мукачева. Столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус, погибли два человека. Микроавтобус "Renault Trafic" выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с грузовиком "Volvo". За рулем грузового автомобиля находился 49-летний иностранец, в его крови алкоголя не обнаружили. В результате ДТП на месте аварии погибли 18-летний водитель микроавтобуса и его пассажир в возрасте около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.