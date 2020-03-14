На трассе "Киев – Чоп" столкнулись автомобили: водитель погиб на месте

Легковушка врезалась в "спринтер", который стоял на пешеходном переходе

В Житомирской области произошло сметрельное ДТП: столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что вечером 13 марта на автодороге Киев – Чоп вблизи села Дидовичей Новоград-Волынского района водитель автомобиля Volkswagen Golf, 40-летний житель Ровно, столкнулся с Mercedes Sprinter под управлением 47-летнего жителя Днепра, который остановился перед пешеходным переходом.

В результате инцидента водитель легковушки погиб на месте происшествия. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители начали уголовное производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с легковушкой . В результате ДТП погибли три человека. Предварительно, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги и выехал на встречную полосу.

Кроме того, мы писали, что в Бородянском районе в Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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