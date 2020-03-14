Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

На трассе "Киев – Чоп" столкнулись автомобили: водитель погиб на месте

14 марта, 17:21

Татьяна Очеретяна

Легковушка врезалась в "спринтер", который стоял на пешеходном переходе

В Житомирской области произошло сметрельное ДТП: столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно правоохранители установили, что вечером 13 марта на автодороге Киев – Чоп вблизи села Дидовичей Новоград-Волынского района водитель автомобиля Volkswagen Golf, 40-летний житель Ровно, столкнулся с Mercedes Sprinter под управлением 47-летнего жителя Днепра, который остановился перед пешеходным переходом.

В результате инцидента водитель легковушки погиб на месте происшествия. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Правоохранители начали уголовное производстве по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовик столкнулся с легковушкой . В результате ДТП погибли три человека. Предварительно, водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением на закругленном участке мокрой дороги и выехал на встречную полосу.

Кроме того, мы писали, что в Бородянском районе в Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП столкновение трасса житомирская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщинаДругие регионы
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)
Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)Другие регионы
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяев
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяевДругие регионы
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачи
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачиДругие регионы
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)
Зеленский проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...