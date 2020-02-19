На трассе Киев – Одесса столкнулись автобус и грузовик: в больницу попали 17 человек

В салоне рейсового автобуса находилось 39 пассажиров и два водителя

Фото: ГСЧС

В Николаевской области произошло масштабное ДТП – на трассе Киев – Одесса не разминулись рейсовый автобус Temsa Diamond и грузовик Volvo. В аварии пострадали 17 человек.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что автомобили столкнулись в 1:35 19 февраля на 296 км трассы М-05 "Киев – Одесса" в Кривоозерском районе. Как выяснилось, в автобусе сообщением "Одесса – Киев" на момент ДТП находилось 39 пассажиров и два водителя.

В результате аварии пострадал водитель и 16 пассажиров автобуса. Мужчину из искореженного автобуса деблокировали спасатели – сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Пострадавших пассажиров с травмами госпитализировали в Кривоозерскую центральную районную больницу и Любашевскую ЦРБ в Одесской области. Восемь пострадавших уже отпустили домой.

"Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались", – отметили в ГСЧС.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека. Кроме того, в дорожных происшествиях пострадали 32 736 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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