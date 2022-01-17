На улице будет опасно! Какой ждать погоды в Харькове

Синоптики дали прогноз погоды в Харькове на 17 января – будет ли падать снег и почему местным жителям стоит быть осторожными на улицах

В этот день начнутся сильные порывы ветра. Коллаж: "Сегодня"

Погода в Харькове в понедельник, 17 января, ожидается в районе 0 градусов, однако по ощущениям на улице будет как при -6. Местным жителям следует быть осторожными, сегодня порывы ветра усилятся до 15-24 м/с.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Согласно прогнозу, облачная погода продержится в Харькове до самого вечера. Во второй половине дня ожидается снег, который будет идти до самой ночи.

Погода в Харькове 17 января. Скриншот

Весь день и вечер в городе продержится температура 0 градусов, но из-за повышенной влажности будет казаться, что на улице холоднее.

Народный прогноз

17 января почитается память преподобного Феоктиста, Зосимы Пустынника, который жил в IV веке. В народе его называют покровителем пчел. Из-за этого и есть примета: если в этот день "снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут". А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.

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Из прогноза понятно, что в этот раз более возможен первый вариант – о роении пчел.