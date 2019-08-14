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На вокзале в Николаеве загорелся локомотив

Сегодня, 02:32

Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние

Вблизи станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда №766 "Херсон-Киев", сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"В 17:18 возле станции Николаев произошло задымление локомотива пассажирского поезда № 766 Херсон-Киев. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что локомотив сразу отвели на безопасное расстояние от пассажирских вагонов и ликвидировали задымление.

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"Поезд отправился по маршруту в 18:07 с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 мин. Сейчас железнодорожники принимают все меры для сокращения отставания поезда от графика", – добавили в ведомстве.

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Также сообщается, что в настоящее время устанавливают причины задымления.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что плотно задымленная и горит кабина тепловоза и генераторный отсек. Локомотив сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

Ранее мы писали о том, что в Винницкой области, на перегоне Браилов – Жмеринка, произошел пожар в одном из вагонов электрички "Казатин – Жмеринка".

Мы также писали о пожаре в поезде "Сарны – Здолбунов" в Ровенской области. Пламя охватило машинное отделение поезда вблизи села Немовичи, после чего всех пассажиров эвакуировали.

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Источник: Сегодня

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