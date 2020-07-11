На Волыни массово гибнут олени: стала известна причина

В Киверцовском районе Волынской области в конце июня зафиксировали гибель оленой. Речь идет о лесоохотничьем хозяйстве "Зверевское" и фермерском хозяйстве "Урочище Корея".

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В Госпродпотребслужбе рассказали, что специалисты отобрали и направили на экспертизу необходимый материал от оленя пятнистого и от оленя благородного, чтобы установить причину смерти особей.

"Специалисты Киверцовской районной государственной больницы ветеринарной медицины выехали в вышеуказанные хозяйства, где в ГП ЛМГ "Зверевское" от оленя пятнистого, а в ФГ "Урочище Корея" от оленя благородного отобрали патологический материал и направили в Волынскую областную государственную лабораторию Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для микробиологического исследования и исследования на чувствительность к антибиотикам", - говорится в сообщении.

В обоих случаях специалисты обнаружили возбудитель пастереллеза. На данный момент в хозяйствах принимают меры по ликвидации этого заболевания, а местные власти запланировали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

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Справка: пастереллез – острая инфекционная болезнь, характерна для многих видов домашних и диких животных, а также птицы.

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