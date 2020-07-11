Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

На Волыни массово гибнут олени: стала известна причина

11 июля, 04:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Животные погибли из-за опасной инфекции

В Киверцовском районе Волынской области в конце июня зафиксировали гибель оленой. Речь идет о лесоохотничьем хозяйстве "Зверевское" и фермерском хозяйстве "Урочище Корея".

Реклама

В Госпродпотребслужбе рассказали, что специалисты отобрали и направили на экспертизу необходимый материал от оленя пятнистого и от оленя благородного, чтобы установить причину смерти особей.

"Специалисты Киверцовской районной государственной больницы ветеринарной медицины выехали в вышеуказанные хозяйства, где в ГП ЛМГ "Зверевское" от оленя пятнистого, а в ФГ "Урочище Корея" от оленя благородного отобрали патологический материал и направили в Волынскую областную государственную лабораторию Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для микробиологического исследования и исследования на чувствительность к антибиотикам", - говорится в сообщении.

В обоих случаях специалисты обнаружили возбудитель пастереллеза. На данный момент в хозяйствах принимают меры по ликвидации этого заболевания, а местные власти запланировали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

В тренде
На известном в Украине курорте туристку укусил смертельно опасный паук

Справка: пастереллез – острая инфекционная болезнь, характерна для многих видов домашних и диких животных, а также птицы.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в лимане под Одессой массово гибнуткреветки и рыба. Берега Хаджибейского лимана покрыты его мертвыми обитателями.

Также напомним, что недавно десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер Киева. Водоем превратился в болото и источал ужасающий запах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

животные гибель Волынь причина инфекция олени волынская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июне
В Черкассах от коронавируса умер хирург: его брат скончался от COVID-19 в июнеДругие регионы
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с Крыма
Глава Херсонской ОГА отреагировал на возможное вторжение России с КрымаУкраина
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)
Сильный ливень затопил Черкассы: улицы ушли под воду (видео)Другие регионы
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)
В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)Другие регионы
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогноз
Когда в Украине наконец-то спадет жара: синоптик дала прогнозУкраина
В Полтавской области взорвали авто
В Полтавской области взорвали авто "Укрпочты": похищены более 2,7 миллионов гривен (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять