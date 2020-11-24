На выборах в Николаеве побеждает действующий мэр: данные ТИК

Сенкевич набрал почти в два раза больше голосов

В Николаеве во втором туре выборов мэра с большим отрывом побеждает действующий глава города и кандидат от партии "Пропозиція" Александр Сенкевич.

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Об этом сообщила председатель Центральной районной ТИК Оксана Новикова, пишет "Суспильне".

По ее словам, среди 99 189 избирателей в Центральном районе проголосовало 26 237.

Так, за Александра Сенкевича отдали свои голоса 16 049 избирателей, а за кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Владислава Чайку – 9806.

Недействительными признали 1,45% бюллетеней.

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Напомним, ранее в ЦИК объявили победителей выборов мэров в Бердянске и Славянске.

Кроме того, мы сообщали, что выборы мэров 22 ноября отметились большим количеством нарушений.

Видео: Сегодня

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