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На выборах в Николаеве побеждает действующий мэр: данные ТИК

24 ноября, 11:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сенкевич набрал почти в два раза больше голосов

В Николаеве во втором туре выборов мэра с большим отрывом побеждает действующий глава города и кандидат от партии "Пропозиція" Александр Сенкевич.

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Об этом сообщила председатель Центральной районной ТИК Оксана Новикова, пишет "Суспильне".

По ее словам, среди 99 189 избирателей в Центральном районе проголосовало 26 237.

Так, за Александра Сенкевича отдали свои голоса 16 049 избирателей, а за кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Владислава Чайку – 9806.

Недействительными признали 1,45% бюллетеней.

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Напомним, ранее в ЦИК объявили победителей выборов мэров в Бердянске и Славянске.

Кроме того, мы сообщали, что выборы мэров 22 ноября отметились большим количеством нарушений.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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мэр Николаев местные выборы
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