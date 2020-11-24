На выборах в Николаеве побеждает действующий мэр: данные ТИК

В Николаеве во втором туре выборов мэра с большим отрывом побеждает действующий глава города и кандидат от партии "Пропозиція" Александр Сенкевич.
Об этом сообщила председатель Центральной районной ТИК Оксана Новикова, пишет "Суспильне".
По ее словам, среди 99 189 избирателей в Центральном районе проголосовало 26 237.
Так, за Александра Сенкевича отдали свои голоса 16 049 избирателей, а за кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Владислава Чайку – 9806.
Недействительными признали 1,45% бюллетеней.
Напомним, ранее в ЦИК объявили победителей выборов мэров в Бердянске и Славянске.
Кроме того, мы сообщали, что выборы мэров 22 ноября отметились большим количеством нарушений.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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