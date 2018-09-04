На выезде из Винницы автомобиль насмерть сбил мужчину

На выезде из Винницы автомобиль Mercedes насмерть сбил мужчину, который переходил пешеходный переход с велосипедом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня около 9:30 на улице Хмельницкое шоссе. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

"Телесные повреждения, которые получил велосипедист в результате наезда автомобиля Mercedes, оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер во время оказания медицинской помощи", – рассказали в полиции.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.