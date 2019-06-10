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На взятке попалась судья Хозсуда Сумской области

10 июня, 20:13

Следователи НАБУ изъяли у нее четыре тысячи долларов

Пересчет денег, полученных судьей
Пересчет денег, полученных судьей.

Детективы Национального бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере четырех тысяч долларов.

Об этом сообщает сегодня сайт НАБУ.

Судья попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным Sumy Today, речь идет о судье Надежде Спиридоновой.

Надежда Спиридонова
Надежда Спиридонова

По информации издания, обыск прошел у нее дома.

Как сообщалось, в Черкасской области помощник судьи попался на вымогательстве взяток.

Ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

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Тег взятка, сумы, судья, НАБУ

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