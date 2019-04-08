На взятке попался чиновник Житомирской ОГА
Пытался "решить вопрос" с оформлением инвалидности
Сегодня после получения взятки в 10 тысяч гривен был задержан на рабочем месте один из руководителей структурного подразделения Житомирской облгосадминистрации.
Как сообщает полиция Житомирской области, деньги предназначались для "содействия" в установлении группы инвалидности:
"55-летний служащий предложил жителю области передать ему 10 000 гривен за установку последнему группы инвалидности на определенный срок".
Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
По данным местных СМИ, взяточник трудился на руководящей должности в управлении здравоохранения ОГА.
Как сообщил военный прокурор Центрального региона Олег Сенюк, чиновник вымогал взятку о онкобольного.
Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила в систематическом получении взяток руководителя структурного подразделения государственного предприятия "Житомирстандартметрология".
Также мы сообщали о том, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований.
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