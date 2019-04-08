На взятке попался чиновник Житомирской ОГА

Пытался "решить вопрос" с оформлением инвалидности

Чиновник попался на крупной взятке. Фото из архива. Фото: Сегодня

На взятке попался чиновник Житомирской ОГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/45b/d95/5c545bd952e42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/45b/d95/5c545bd952e42.jpg 2019-04-08T17:52:00+03:00 Другие регионы Пытался "решить вопрос" с оформлением инвалидности

Сегодня после получения взятки в 10 тысяч гривен был задержан на рабочем месте один из руководителей структурного подразделения Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщает полиция Житомирской области, деньги предназначались для "содействия" в установлении группы инвалидности:

"55-летний служащий предложил жителю области передать ему 10 000 гривен за установку последнему группы инвалидности на определенный срок".

Предварительная правовая квалификация события – ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По данным местных СМИ, взяточник трудился на руководящей должности в управлении здравоохранения ОГА.

Как сообщил военный прокурор Центрального региона Олег Сенюк, чиновник вымогал взятку о онкобольного.

Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила в систематическом получении взяток руководителя структурного подразделения государственного предприятия "Житомирстандартметрология".

Также мы сообщали о том, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований.

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