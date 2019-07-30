Начальник отдела требовал деньги за положительное заключение экологической проверки на частном предприятии

/ Фото: Нацполиция

На взятке в сто тысяч гривен задержали чиновника полтавской Госэкоинспекции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg 2019-07-30T18:59:00+03:00 Другие регионы Начальник отдела требовал деньги за положительное заключение экологической проверки на частном предприятии

В Полтавской области сегодня, 30 июля, задержали начальника отдела Госэкоинспекции на получении 100 тыс. гривен взятки.

Следствием установлено, что служащий требовал деньги с представителя одного из предприятий за возобновление хозяйственной деятельности, ранее прекращенной из-за нарушений экологического законодательства. Также чиновник обещал не вмешиваться в работу предприятия и не проводить какие-либо проверки в будущем. Об этом сообщают в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Сейчас проводятся обыски в служебных помещениях Государственной экологической инспекции Полтавской области. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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Напомним, недавно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции.

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Кроме того, в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в регионе.

Ранее на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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