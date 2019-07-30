На взятке в сто тысяч гривен задержали чиновника полтавской Госэкоинспекции

В Полтавской области сегодня, 30 июля, задержали начальника отдела Госэкоинспекции на получении 100 тыс. гривен взятки.
Следствием установлено, что служащий требовал деньги с представителя одного из предприятий за возобновление хозяйственной деятельности, ранее прекращенной из-за нарушений экологического законодательства. Также чиновник обещал не вмешиваться в работу предприятия и не проводить какие-либо проверки в будущем. Об этом сообщают в Департаменте защиты экономики Нацполиции.
Сейчас проводятся обыски в служебных помещениях Государственной экологической инспекции Полтавской области. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, недавно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции.
Кроме того, в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в регионе.
Ранее на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк