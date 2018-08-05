В Житомирской области корова провалилась в цистерну АЗС

В с. Белокоровичи Житомирской области корова провалилась в закопанную цистерну старой автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"Вчера, 4 августа, в 7:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Белокоровичи Олевского района корова упала в пропасть", – говорится в сообщении.

Как стало известно, скот выпасался на окраине села. Пастух увидел, что одно из животных исчезло, и начал искать его. Когда услышал громкое мычание, заметил, что оно звучит из пропасти, похожей на люк. Он вызвал на помощь спасателей, потому что понял, что сам не справится.

По прибытию бойцов ГСЧС к месту вызова выяснилось, что корова находится на дне пропасти, а не застряла в проеме. Когда спасатели начали окапывать отверстие, то поняли, что это старая закопанная цистерна, которая осталась после закрытия бывшей автозаправки. Спасатели откопали цистерну по всей длине, после чего бензорезом разрезали и сняли ее верхнюю часть. Понадобилась техника, чтобы поднять животное наружу.

"Бойцы ГСЧС обвязали пожарными рукавами корову и подняли ее краном из пропасти. Существенных телесных повреждений животное не получило и может самостоятельно передвигаться", – отметили в пресс-службе.

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