Жуткое убийство девочки в Житомирской области: родителям грозит пожизненное заключение

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Житомирской области полиция закончила расследование одного из самых жутких преступлений,которое было совершено в Украине за последний год. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер областной прокуратуры Татьяна Гоша, речь идет о супругах, которые подозреваются в убийстве и сожжении в печи своей 5-летней дочери.

Фото: ГУНП в Житомирской области

"Досудебным следствием установлено, что преступление было совершено еще в августе 2018 года в селе Листвин Овручского района, но длительное время скрывалось, – рассказали нам в прокуратуре области. – Родной отец 5-летней девочки во время ссоры ударил ребенка кулаком, в результате чего девочка потеряла сознание и упала".

После этого и отец ребенка, и мать, которая была рядом, поняли, что девочка мертва.

"Мужчина разжег огонь в печи, сжег тело дочери, а пепел и останки выбросил в реку. Но этим они не ограничились. Из-за того, что убитый ребенок имел статус инвалидности, родители подделали документы и использовали их для получения соцвыплат", – рассказали нам в прокуратуре.

Как мы выяснили, время от времени к горе-родителям наведывались соцработники. Но в дом их не пускали.

"Через окно соцработникам они показывали своего другого ребенка, утверждая, что это именно та девочка. Так продолжалось вплоть до мая 2019 года, пока они не были разоблачены", – рассказали нам правоохранители.

За это время супруги обманным путем получили от государства более 43 тыс. грн "детских" денег.

В селе Листвин, где проживала семья, до сих пор не могут поверить в случившееся. Говорят, что с виду была обычная семья – 50-летний мужчина работал охранником, 41-летняя женщина занималась домашним хозяйством.

"Был период, когда эту семью лишали родительских прав. После этого сельчане возмутились и всей громадой потребовали вернуть им девочку, собирали подписи. Понадеялись, что у Паши и Елены все будет хорошо, что в семье не будет пьянок. А в итоге один их ребенок в интернате, второго нет в живых", – рассказал нам поселковый староста Николай Хилевич.

Обвинительный акт уже передан в Овручский райсуд Житомирской области. Вероятно, что суды начнутся в течение ближайших двух недель. И мужчине, и его жене грозят пожизненные тюремные сроки.

Напомним, ГПУ обнародовала статистику преступлений. По данным ведомства, число таких преступлений растет, но в полиции парируют, что тенденция в стране совершенно иная.

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